Bassetti ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Festa Inter a Milano? Scommetterei che non ci saranno 50mila contagi a fine maggio” (Di giovedì 6 maggio 2021) “La Festa dei tifosi dell’Inter a Milano? Sarà un esperimento. Io Scommetterei che non ci saranno 50mila contagi a fine maggio”. Così il direttore del reparto Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova Matteo Bassetti, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove a proposito delle previsioni fatte da altri suoi colleghi rispetto al probabile innalzamento dei contagi dopo i festeggiamenti per lo scudetto dell’Inter in una piazza Duomo gremita di 30mila persone, molte delle quali senza mascherina e senza alcun ... Leggi su cityroma (Di giovedì 6 maggio 2021) “Ladei tifosi dell’? Sarà un esperimento. Ioche non ci”. Così il direttore del reparto Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova Matteo, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio in onda tutti i mercoledì alle 21.25 sua proposito delle previsioni fatte da altri suoi colleghi rispetto al probabile innalzamento deidopo i festeggiamenti per lo scudetto dell’in una piazza Duomo gremita di 30mila persone, molte delle quali senza mascherina e senza alcun ...

Advertising

zazoomblog : Bassetti ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Festa Inter a Milano? Scommetterei che non ci saranno 50mila contagi a… - Italia_Notizie : Bassetti ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Festa Inter a Milano? Scommetterei che non ci saranno 50mila contagi a fine… - ilfattovideo : Bassetti ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Festa Inter a Milano? Scommetterei che non ci saranno 50mila contagi a fine… - v_vivarelli : Accordi&Disaccordi – Zan, Sallusti e Bassetti ospiti mercoledì 5 maggio alle 21.25 su Nove. Con Travaglio - arcocielo : Zan, Sallusti e Bassetti ospiti di Accordi&Disaccordi mercoledì 5 maggio alle 21.25 su Nove. Con Marco Travaglio -… -