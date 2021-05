Basketball Champions League 2021: Strasburgo e San Pablo Burgos volano alle semifinali (Di giovedì 6 maggio 2021) Si sono tenuti oggi gli ultimi due quarti di finale di Basketball Champions League 2020-2021. Nella prima sfida, che si è svolta nel pomeriggio, lo Strasburgo ha battuto il Lenovo Tenerife, dopo un supplementare, per 86-88. I migliori in campo sono stati un Brandon Jefferson da 22 punti e 6 assist e un Ishmail Wainright da 19 punti. Tra le file degli sconfitti, invece, si segnalano un Giorgi Shermadini da 19 punti e un Marcelinho Huertas da 18 punti. Tenerife, dopo i primi venti minuti, aveva ben dieci punti di vantaggio. Gli spagnoli, però, sono letteralmente crollati nel terzo periodo, ove hanno subito un parziale di 12-23. I due sodalizi sono rimasti a contatto nel quarto periodo e due liberi di Sasu Salin a ventuno secondi dalla fine hanno permesso alla Lenovo di conquistare il supplementare. ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) Si sono tenuti oggi gli ultimi due quarti di finale di2020-. Nella prima sfida, che si è svolta nel pomeriggio, loha battuto il Lenovo Tenerife, dopo un supplementare, per 86-88. I migliori in campo sono stati un Brandon Jefferson da 22 punti e 6 assist e un Ishmail Wainright da 19 punti. Tra le file degli sconfitti, invece, si segnalano un Giorgi Shermadini da 19 punti e un Marcelinho Huertas da 18 punti. Tenerife, dopo i primi venti minuti, aveva ben dieci punti di vantaggio. Gli spagnoli, però, sono letteralmente crollati nel terzo periodo, ove hanno subito un parziale di 12-23. I due sodalizi sono rimasti a contatto nel quarto periodo e due liberi di Sasu Salin a ventuno secondi dalla fine hanno permesso alla Lenovo di conquistare il supplementare. ...

Ultime Notizie dalla rete : Basketball Champions Sassari sospende il "Poz" Che rischia di saltare Cantù - Sport, Brienno ... come si legge nel comunicato diffuso dal club di Stefano Sardara: "La Dinamo Banco di Sardegna comunica che a seguito di comportamenti sanzionati dagli organi competenti della Basketball Champions ...

Basket, Dinamo Sassari: Giamarco Pozzecco sospeso per dieci giorni L'allenatore dei biancoblu, che sarà sostituito dal vice Edoardo Casalone, è infatti stato sospeso per 10 giorni a seguito di comportamenti sanzionati dalla basketball Champions League : "La Dinamo ...

Casademont Zaragoza - Pinar Karsiyaka Guarda Basketball Champions League event: Casademont Zaragoza - Pinar Karsiyaka live su Eurosport. Risultati, statistiche e commenti in tempo reale.

