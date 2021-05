Advertising

TV7Benevento : Basket: Nba, Embiid trascina i Sixers in casa dei Rockets, ora vuole l'Mvp... - ugocipo : @luciano_regg @MarcoBellinazzo NBA ed eurolega ma una partita di basket difficilmente è noiosa. - AndreaIncorona8 : Allora fate come nel #Basket Amerikano del #NBA. 30 squadre e chiasso finito!!! Serie A e B e le altre tornei… - RaiSport : ?? Vincono #Philadelphia e #Utah, colpo #Atlanta contro #Phoenix Bene #Gallinari con 16 punti, #Westbrook avvicina i… - VolpicellaLeo : Ci saranno anche punizioni per i giornalisti fiancheggiatori che continuano a prestare la loro penna a favore di qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Nba

Agenzia ANSA

... con ribaltoni e colpi di scena, basta vedere cosa succede negli USA, con le quote sulche ... Ilè sempre più uno sport sorprendente, una divinità molto poco magnanima che non risparmia ...Una super partita di Danilo Gallinari ha spinto gli Atlanta Hawks al successo contro i Phoenix Suns, secondi in classifica a est. Non è mancato lo spettacolo nel turno di questa notte in, con il campione azzurro in grande evidenza. Per lui un personale di 16 punti, 5 rimbalzi e 4 assist, nel successo di Atlanta con il netto punteggio di 135 - 103 su una delle squadre dominatrici ...Roma, 6 mag. (Adnkronos) – Philadelphia (45-21) batte a domicilio Houston (16-50), 115 a 135, grazie ad un Joel Embiid formato Mvp. Alla sirena sono 34 punti per il camerunense, con 12 rimbalzi e 16/1 ...Come riportato dal Houston Chronicle, i Rockets hanno deciso di firmare Khyri Thomas. Thomas, scelta #38 al Draft NBA 2018, ha trascorso le prime due stagioni nella NBA con i Detroit Pistons.