Basket femminile: Reyer Venezia, vittoria d’autorità in gara-1 di finale scudetto con il Famila Schio (Di giovedì 6 maggio 2021) Neanche l’assenza di Yvonne Anderson, fermata da un risentimento muscolare, stoppa la corsa dell’Umana Reyer Venezia, che fa sua gara-1 della sua seconda finale scudetto della storia. Le orogranata di Giampiero Ticchi battono il Famila Schio per 69-59, con le giocatrici allenate da Pierre Vincent sovrastate a rimbalzo (56-30). Doppia doppia realizzata da Natasha Howard (16 punti e 10 rimbalzi), sfiorata da Gintare Petronyte (10 e 9), ma grande protagonista è anche Francesca Pan, con due triple importanti nei finali di secondo e quarto periodo. Non bastano a Schio i 16 punti di Sandrine Gruda e gli 11 in fiammata pressoché singola di Giorgia Sottana. Inizio di partita tutto a favore del Famila, che l’approccia meglio, con lo 0-7 di ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) Neanche l’assenza di Yvonne Anderson, fermata da un risentimento muscolare, stoppa la corsa dell’Umana, che fa sua-1 della sua secondadella storia. Le orogranata di Giampiero Ticchi battono ilper 69-59, con le giocatrici allenate da Pierre Vincent sovrastate a rimbalzo (56-30). Doppia doppia realizzata da Natasha Howard (16 punti e 10 rimbalzi), sfiorata da Gintare Petronyte (10 e 9), ma grande protagonista è anche Francesca Pan, con due triple importanti nei finali di secondo e quarto periodo. Non bastano ai 16 punti di Sandrine Gruda e gli 11 in fiammata pressoché singola di Giorgia Sottana. Inizio di partita tutto a favore del, che l’approccia meglio, con lo 0-7 di ...

