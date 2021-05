Barcellona-Atletico Madrid (sabato H 16.15): formazioni, quote, pronostici. La Liga in palio al Camp Nou (Di giovedì 6 maggio 2021) L’Atletico Madrid comanda la classifica della Liga con 76 punti; due punti indietro, inseguono Real Madrid e Barcellona mentre il Siviglia è scivolato a -6 dopo il passo falso di lunedì. Mancano quattro gare e sarà proprio sabato che avverrà uno scontro diretto di importanza capitale: l’Atletico andrà a Barcellona e lo sfiderà in uno InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 6 maggio 2021) L’comanda la classifica dellacon 76 punti; due punti indietro, inseguono Realmentre il Siviglia è scivolato a -6 dopo il passo falso di lunedì. Mancano quattro gare e sarà proprioche avverrà uno scontro diretto di importanza capitale: l’andrà ae lo sfiderà in uno InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Barcellona-Atletico Madrid (sabato H 16.15): formazioni, quote, pronostici. - sportface2016 : #Liga, #Barcellona-#AtleticoMadrid affidata a #Lahoz: l'arbitro saltò il Clasico per infortunio #BarcaAtleti - alei1004 : @Diegosper @elkunaguero10 Barcellona e Atletico non sono messe meglio,in champions sono usciti contro una squadra p… - maccio_mirko : @Oldboy_AL @panluc @MarcoBellinazzo Barcellona Inter Juventus Chelsea Manchester united Totthenam Bayern Atle… - CinqueNews : Barcellona-Atletico Madrid: gol, vittorie, sconfitte e precedenti -