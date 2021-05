Barbara D’Urso, la stoccata finale: Domenica Live chiude per sempre (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono davvero tempi duri per Barbara D’Urso che dopo la chiusura del Live ora deve dire addio per sempre anche a Domenica Live Barbara D’UrsoE’ stato davvero un anno terribile in termini di ascolti per Barbara D’Urso. La presentatrice Mediaset dopo la chiusura anticipata del Live ora deve fare i conti anche con l’addio ad un altro programma. Domenica Live a quanto pare chiude i battenti e come fa sapere Dagospia, per sempre. Possiamo definirla davvero la botta finale per la conduttrice che di certo non si aspettava una “esito” del genere. Purtroppo, l’indiscrezione circolava in rete già da oggi e ora Roberto D’Agostino ... Leggi su formatonews (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono davvero tempi duri perche dopo la chiusura delora deve dire addio peranche aE’ stato davvero un anno terribile in termini di ascolti per. La presentatrice Mediaset dopo la chiusura anticipata delora deve fare i conti anche con l’addio ad un altro programma.a quanto parei battenti e come fa sapere Dagospia, per. Possiamo definirla davvero la bottaper la conduttrice che di certo non si aspettava una “esito” del genere. Purtroppo, l’indiscrezione circolava in rete già da oggi e ora Roberto D’Agostino ...

