Barbara D’Urso, dopo Live – Non è la D’Urso anche Domenica Live prossimo alla cancellazione: l’indiscrezione (Di giovedì 6 maggio 2021) Il futuro di Domenica Live di Barbara D’Urso sembra essere fortemente compromesso. I suoi programmi nell’ultimo periodo hanno registrato ascolti molto bassi, tanto che si è pensato anche ad una chiusura anticipata di Live – Non è la D’Urso. Attualmente la conduttrice è impegnata con Pomeriggio 5 e Domenica Live fino a fine maggio. Tuttavia a lanciare una clamorosa indiscrezione sulle trasmissioni di Barbara e sul loro futuro a Mediaset è stato il portale dagospia.com, che a suo tempo aveva anche anticipato la chiusura di Live. Secondo voci particolarmente insistenti, i vertici ... Leggi su isaechia (Di giovedì 6 maggio 2021) Il futuro didisembra essere fortemente compromesso. I suoi programmi nell’ultimo periodo hanno registrato ascolti molto bassi, tanto che si è pensatoad una chiusura anticipata di– Non è la. Attualmente la conduttrice è impegnata con Pomeriggio 5 efino a fine maggio. Tuttavia a lanciare una clamorosa indiscrezione sulle trasmissioni die sul loro futuro a Mediaset è stato il portale dagospia.com, che a suo tempo avevaanticipato la chiusura di. Secondo voci particolarmente insistenti, i vertici ...

