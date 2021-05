Barbara D’Urso, Domenica Live vicino alla cancellazione? (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo la chiusura di Live Non è la D'Urso, ora Barbara D'Urso rischia di perdere anche Domenica Live che potrebbe essere cancellato alla fine di questa stagione, secondo alcuni rumors. Barbara D'Urso rischia di rimanere senza programmi Domenicali: secondo i rumors pubblicati da Dagospia, Domenica Live sarebbe vicino alla cancellazione. I vertici di Mediaset starebbero cercando una soluzione interna su cui puntare per la prossima stagione. Questa stagione per Barbara D'Urso non è stata particolarmente felice, i suoi programmi della Domenica non sono stati premiati dagli ascoltatori, tanto che il Live Non è la D'Urso è stato chiuso in ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo la chiusura diNon è la D'Urso, oraD'Urso rischia di perdere ancheche potrebbe essere cancellatofine di questa stagione, secondo alcuni rumors.D'Urso rischia di rimanere senza programmili: secondo i rumors pubblicati da Dagospia,sarebbe. I vertici di Mediaset starebbero cercando una soluzione interna su cui puntare per la prossima stagione. Questa stagione perD'Urso non è stata particolarmente felice, i suoi programmi dellanon sono stati premiati dagli ascoltatori, tanto che ilNon è la D'Urso è stato chiuso in ...

