(Di venerdì 7 maggio 2021)K è tornata ed è pronta a conquistare l’ennesima estate. Nel 2013 ha lanciato Killer con Tiziano Ferro, due anni dopo è stata la consacrazione con Roma-Bangkok con Giusy Ferreri, nel 2017 la svolta danzereccia con Voglio ballare con te con Andrés Dvicio e nel 2018 il primoin solitaria, Da Zero A Cento, colonna sonora di un’intera estate di spot Vodafone. Il 2019 è stata la volta di Playa mentre l’anno scorso in piena pandemia ha lanciato Non mi basta più con Chiara Ferragni. Tormentoni che hanno fatto conquistare aK ben 14 dischi di platino ed un disco di diamante. La regina dell’estate quest’anno è tornata con Pa Ti, incol cantante spagnoloK e...

Advertising

BITCHYFit : Baby K: Pa Ti è il nuovo tormentone estivo in collaborazione con Omar Montes - monoscandal : @NetflixIT BABY K IL NUOVO SINGOLO “PA TI” FUORI TRA 20 MINUTI - monoscandal : @salsaudade BABY K IL NUOVO SINGOLO “PA TI” FUORI TRA 20 MINUTI - monoscandal : @umbaciodelivery BABY K IL NUOVO SINGOLO “PA TI” FUORI TRA 20 MINUTI - monoscandal : tra un’ora esce il nuovo singolo di baby k... e inizia l’estate ufficialmente -

Ultime Notizie dalla rete : Baby nuovo

Un ideale mix d'azione e d'avventura in una galassia lontana lontana, uniti alla simpatia di... frase che potrebbe aver anticipato nientemeno che il ritorno dei Cavalieri Jedi anche nel...Invece poi la durata della vita si è allungata, proprio la generazione delboom ha recato ... Una roba che in pratica è come se dovessi ricostruire diil manufatto ogni tot di tempo. E nella ...Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i nuovi singoli e gli album. Dai dischi di Vasco Brondi, TY1 e GionnyScandal al singolo di Baby K ...Dopo il successo dell’EP “Bon Voyage” e del disco “E tu invece come stai?” (Woodworm), Elia Perrone torna con un nuovo coinvolgente singolo in pieno stile indie-pop ...