Autista mezzo rifiuti ferito in agguato nel Foggiano

Il conducente di un mezzo di una ditta che trasporta rifiuti per il comune di Monte Sant'Angelo (Foggia), Giuseppe Ricucci di 45 anni di Macchia, è stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco lungo la strada che conduce al paese del Foggiano.

Ultime Notizie dalla rete : Autista mezzo Autista mezzo rifiuti ferito in agguato nel Foggiano Il conducente di un mezzo di una ditta che trasporta rifiuti per il comune di Monte Sant'Angelo (Foggia), Giuseppe Ricucci di 45 anni di Macchia, è stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco lungo la strada che ...

Monte Sant'Angelo, autista mezzo rifiuti ferito a colpi di arma da fuoco: è fratello boss Ricucci Il conducente di un mezzo di una ditta che trasporta rifiuti per il comune di Monte Sant'Angelo (Foggia) è stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco lungo la strada che conduce al paese del Foggiano. L'uomo, che ha ...

