Aubameyang e la malaria | “Momento peggiore della mia vita…”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 6 maggio 2021) Pierre-Emericke la. Un binomio che ha scosso tutto il mondo del calcio e l’universo dei Gunners. L’attaccante dell’Arsenal è guarito dalla malattia rimediata mentre era con la Nazionale, ma ancora non si sente in formissima a livello fisico.e la: un periodo davvero complicato Ecco le parole dell’attaccante africano dell’Arsenal rilasciate a Football London. È stata una lotta davvero dura per Pierre-Emerick: “Mi sentivo molto male. Ho avuto la febbre per tre giorni di seguito, tutto il giorno e tutta la notte. È stato undavvero brutto. Adesso mi sento al 90%, sono decisamente pronto per giocare una sfida importante come questa. So che fisicamente manca qualcosa, ma la testa è molto al di più del 100% e può fare la ...