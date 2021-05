Atletica, Isabel Mattuzzi si ritira e rinuncia al sogno olimpico: ” Voglio fare l’archeologa” (Di giovedì 6 maggio 2021) Questione di cuore e di passione. Isabel Mattuzzi, atleta classe 1995, ha preso la sua decisione: lasciare l’Atletica, abbandonare il sogno delle Olimpiadi di Tokyo e dedicarsi anima e corpo al conseguimento della sua laurea magistrale in Archeologia classica. Come ha raccontato a ilDolomiti.it, l’azzurra ha cercato di far convivere le due anime da atleta agonista di alto livello con quella della studiosa, ma alla fine la seconda ha prevalso: “Ho iniziato a correre un po’ alla Forrest. Lo facevo per passione, come passatempo, ma poi sono iniziati ad arrivare i primi veri miglioramenti, i primi risultati e così ho continuato. Ho sempre saputo che la mia vera passione fosse lo studio della letteratura e della storia, ma pensavo di poter conciliare le due cose per sostenermi economicamente durante gli studi“, le sue ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) Questione di cuore e di passione., atleta classe 1995, ha preso la sua decisione: lasciare l’, abbandonare ildelle Olimpiadi di Tokyo e dedicarsi anima e corpo al conseguimento della sua laurea magistrale in Archeologia classica. Come ha raccontato a ilDolomiti.it, l’azzurra ha cercato di far convivere le due anime da atleta agonista di alto livello con quella della studiosa, ma alla fine la seconda ha prevalso: “Ho iniziato a correre un po’ alla Forrest. Lo facevo per passione, come passatempo, ma poi sono iniziati ad arrivare i primi veri miglioramenti, i primi risultati e così ho continuato. Ho sempre saputo che la mia vera passione fosse lo studio della letteratura e della storia, ma pensavo di poter conciliare le due cose per sostenermi economicamente durante gli studi“, le sue ...

Advertising

OA_Sport : #ATLETICA Isabel Mattuzzi ha preso la sua decisione: abbandonare l'attività agonistica di alto livello e dedicarsi… - Sport_Fair : Una scelta sorprendente per molti ma naturale per lei Isabel #Mattuzzi rinuncia a #Tokyo2020 per dedicarsi all'Arch… - Eurosport_IT : 'Non ho nessun rimpianto: adesso sto per ottenere la laurea magistrale in Archeologia classica, mi manca solo un es… - ellebik : @Sanfello Farsi un mazzo così, al gelo e sotto il sole, guadagnando pochissimo perché l'Italia privilegia la spetta… - MarathonWorld1 : Si ritira Isabel Mattuzzi: le sue parole -