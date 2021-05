Atletica, Europei a squadre marcia Podebrady 2021: i convocati azzurri, ci sono Giorgi e Stano (Di giovedì 6 maggio 2021) Al via gli Europei a squadre di marcia di Podebrady, in Repubblica Ceca, che andranno in scena domenica 16 maggio e che costituiscono una delle più importanti tappe di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo. Il dt delle nazionali Antonio La Torre ha comunicato i ventidue azzurri convocati per l’evento continentale: di seguito l’elenco completo, undici uomini e undici donne. UOMINI 20 km Francesco FORTUNATO G.A. Fiamme Gialle Matteo GIUPPONI C.S. Carabinieri Sez. Atletica Massimo Stano G.S. Fiamme Oro Padova Federico TONTODONATI C.S. Aeronautica Militare 50 km Andrea AGRUSTI G.A. Fiamme Gialle / I guerrieri del Pavone Michele ANTONELLI C.S. Aeronautica Militare Stefano CHIESA C.S. Carabinieri Sez. Atletica / Atl. Cento Torri Pavia Marco ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) Al via glididi, in Repubblica Ceca, che andranno in scena domenica 16 maggio e che costituiscono una delle più importanti tappe di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo. Il dt delle nazionali Antonio La Torre ha comunicato i ventidueper l’evento continentale: di seguito l’elenco completo, undici uomini e undici donne. UOMINI 20 km Francesco FORTUNATO G.A. Fiamme Gialle Matteo GIUPPONI C.S. Carabinieri Sez.MassimoG.S. Fiamme Oro Padova Federico TONTODONATI C.S. Aeronautica Militare 50 km Andrea AGRUSTI G.A. Fiamme Gialle / I guerrieri del Pavone Michele ANTONELLI C.S. Aeronautica Militare Stefano CHIESA C.S. Carabinieri Sez./ Atl. Cento Torri Pavia Marco ...

