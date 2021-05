Atalanta | creata una maglia speciale per la finale di Coppa Italia contro la Juventus

Leggi su sportface

(Di giovedì 6 maggio 2021) Manca sempre meno alladi2020/2021 trae le due squadre sono già in clima partita. Nonostante ci siano ancora le ultime giornate di campionato da disputare, si tratta comunque di unache mette in palio un trofeo perciò è bene pensarci con un determinato anticipo. E’ ciò che ha fatto il club di Bergamo, che in occasione del match del Mapei Stadium, in programma il 19 maggio, ha creato una maglietta. Sotto lo sponsor tecnico Joma spicca infatti un ricamosu tre righe con scritto ‘B.C. vsF.C – 19 maggio 2021?. E’ già possibile prenotare le maglie sul sito mentre da ...