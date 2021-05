ASCOLTITV 5 MAGGIO 2021 | VINCE BUONGIORNO MAMMA 16 | 5% | CHI L’HA VISTO 13 | 7% SUPERA ULISSE 12 | 9% | ALLARME STRISCIA 15 | 4% | VOLA IL POMERIGGIO DI RAI1 MATANO 21 | 1%

(Di giovedì 6 maggio 2021) ASCOLTI TV 5· Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – 3622 36.15PT – 9620 37.58M E D I A S E T24 – 3353 33.45PT – 8162 31.88 Tg1 ore 8 – 1302 21.92UnoMattina – 996 17.90Storie Italiane – 841 17.03Storie Italiane – 921 15.36È sempre Mezzogiorno – 1653 14.84Tg1 – 3344 22.07Oggi è un Altro Giorno – 1830 14.04Paradiso delle Signore – 2157 20.35Anteprima ViD – xLa Vita in Diretta – 2336 21.12L’Eredità – 2918 20.70L’Eredità – 4327 24.10Tg1 – 5435 24.60Soliti Ignoti – 4980 19.30– 2882 12.87 x x xPorta a Porta – 632 8.26 Tg5 ore 8 – 1119 18.98Mattino 5 – 894 16.62 + 869 17.58Forum – 1411 17.32Tg5 – 2975 21.01Beautiful – 2685 17.90Una Vita – 2464 17.25UeD – 2847 23.35 + 2384 22.13Amici + Isola – 2048 19.60 + DayDreamer – 1833 18.38P5 – 1779 17.11 + 2091 17.79Avanti un Altro! – 2506 18.30Avanti un ...

Ultime Notizie dalla rete : #ASCOLTITV MAGGIO

Ascolti Isola dei Famosi 2021, puntata del 4Rai1, Chiamami ancora amore : 3.878.000 ... #? Luca (@Jackie67315406) May 4, 2021Rai 3 Concerto del Primo: 1.564.000 telespettatori (share 6,9%). Rete 4 Il compagno Don ...che con #amici ieri ha fatto cifre da capogiro ma oggi tutti parliamo di #Fedez e gli #non ...Ascolti tv 5 maggio 2021: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ...Come cambiano gli umori degli allenatori e in particolare quello di Antonio Conte. Lo scorso febbraio Antonio Conte si rifiutò sdegnato di rispondere a Valerio Staffelli che gli voleva consegnare il T ...