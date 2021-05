Ascolti tv 5 maggio 2021 | Raoul Bova batte Chi l’ha visto? | che è davanti ad Alberto Angela

(Di giovedì 6 maggio 2021)tv: la fiction di Canale5il programma di Rai3 Ancora una serata vincente per la fiction Buongiorno, mamma! su Canale5, che ieri sera ha registrato il 16,5% di share media con 3,474 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la serie conaveva raccolto il 16,16% e 3,4 milioni. Dietro si piazza a sorpresa Chi? su Rai3 con il 13,7% e 2,983 milioni di contatti con un aggiornamento sul caso Denise Pipitone. Mercoledì scorso il programma di Federica Sciarelli aveva fatto il 10,58% e 2,3 milioni. Medaglia di bronzo per Ulisse, il piacere della scoperta su Rai1 in calo con il 12,9% e 2,883 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il programma di divulgazione scientifica diaveva portato a casa il ...

Advertising

AndreaAAmato : #Ascoltitv 5 maggio 2021: Raoul Bova batte Chi l’ha visto?, che è davanti ad Alberto Angela. Buongiorno, mamma! 16,… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 5 maggio 2021: Raoul Bova batte Chi l’ha visto?, che è davanti ad Alberto Angela. Buongiorno, mamma! 16,… - SerieTvserie : Ascolti tv mercoledì 5 maggio 2021 - tuttotv_info : #AscoltiTV di ieri: #BuongiornoMamma vince col 16,5%, #ChiLHaVisto batte #Ulisse > - tvblogit : Ascolti tv mercoledì 5 maggio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti maggio

DavideMaggio.it

Tv mercoledì 52021: dati didi ieri in prima serata Ieri sera, 52021 , tanti programmi e film in prima serata sui canali Rai e Mediaset. Dalle ore 10:00 i dati di ...I 10 PROGRAMMI PIU' VISTI DI MARTEDI' 41) I soliti ignoti, Rai1: 5.241.000 spettatori (... Rai1: 2.064.000 spettatori (share 20,03%) Tag: antonio contetv auditel il commissario ...- Pubblicità -. I protagonisti della puntata del 5 maggio di Chi l’ha visto. La puntata di mercoledì 5 maggio di Chi l’ha visto? “Chi l’ha visto?” ha anche nuovi documenti sul comandante Marcos, l’uom ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.