Ascolti bassi: Mediaset chiude Pomeriggio 5 e Domenica Live (Di giovedì 6 maggio 2021) Pomeriggio 5 e Domenica Live chiudono i battenti per la pausa estiva, ma rispetto al passato i due programmi condotti da Barbara D’Urso si fermano diverse settimane prima. Nel 2019, infatti, Pomeriggio 5 andò in vacanza a metà giugno, mentre quest’anno – esattamente come nel 2020 – la trasmissione si ferma alla fine di maggio. L’ultima puntata per questa stagione andrà in onda il 28 maggio 2021. Anche Domenica Live dovrebbe chiudere nella seconda parte di questo mese, precisamente il 23 maggio, anche se non sono da escludere possibili “allungamenti”. Ma cosa vedremo al posto di Pomeriggio 5? Stando a quanto riportato dal sito “Gossipetv”, l’intenzione di Mediaset è di riempire il “buco” con dei film sentimentali, che ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 6 maggio 2021)5 echiudono i battenti per la pausa estiva, ma rispetto al passato i due programmi condotti da Barbara D’Urso si fermano diverse settimane prima. Nel 2019, infatti,5 andò in vacanza a metà giugno, mentre quest’anno – esattamente come nel 2020 – la trasmissione si ferma alla fine di maggio. L’ultima puntata per questa stagione andrà in onda il 28 maggio 2021. Anchedovrebbere nella seconda parte di questo mese, precisamente il 23 maggio, anche se non sono da escludere possibili “allungamenti”. Ma cosa vedremo al posto di5? Stando a quanto riportato dal sito “Gossipetv”, l’intenzione diè di riempire il “buco” con dei film sentimentali, che ...

Advertising

95_addicted : RT @MasterAb88: Dopo #noneladurso, Mediaset chiude anche #domenicalive visti i bassi ascolti (Dagospia) Chi e cosa ci sarà da settembre? #a… - CrescenzoFilo : RT @MasterAb88: Dopo #noneladurso, Mediaset chiude anche #domenicalive visti i bassi ascolti (Dagospia) Chi e cosa ci sarà da settembre? #a… - auriyaman : @donchi06 purtroppo non la stavo più seguendo per vari impegni ma comunque mi dispiace tantissimo perché è una seri… - ImpieriFilippo : RT @ImpieriFilippo: La chiusura di Live-Non è la D'Urso per bassi ascolti era stata anticipata, tra le polemiche, da Dagospia. Non una chiu… - ImpieriFilippo : La chiusura di Live-Non è la D'Urso per bassi ascolti era stata anticipata, tra le polemiche, da Dagospia. Non una… -