Artrosi del ginocchio: studio dell'Humanitas sull'uso delle cellule staminali per nuove terapie. (Di giovedì 6 maggio 2021) Ecco come ritardare l'impianto di protesi. L'Artrosi del ginocchio è una patologia che prevede come unica soluzione, attualmente, l'impianto di protesi. Per rinviare questo intervento chirurgico, che come tale porta con sé pericoli ed effetti avversi, l'IRCCS Humanitas ha provveduto ad eseguire uno studio clinico sull'uso delle cellule staminali per creare delle nuove terapie per garantire una buona funzionalità dell'articolazione senza dover ricorrere alle protesi. In questo studio sono state usate le cellule stomali presenti in particolar modo nel midollo osseo e nel grasso, che si prelevano quindi dai: muscoli; ossa; cartilagine. La tecnica usata è mininvasiva e prevede che ...

