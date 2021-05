Arte: Del Sesto (M5s), ‘depositata interrogazione su ritrovamenti Maschio Angioino’ (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – La deputata del MoVimento 5 Stelle Margherita Del Sesto ha depositato un’interrogazione scritta rivolta al ministro Dario Franceschini in merito al ritrovamento di centinaia di opere d’Arte dal XIV secolo in poi nei sotterranei di Castel Nuovo a Napoli, vicenda che presenta diverse ombre e anomalie. ‘La notizia di questo importante rinvenimento – dichiara la deputata – si è diffusa solo a distanza di cinque mesi dall’evento, a seguito di una delibera della giunta comunale che contiene, tra l’altro, informazioni sommarie. Il patrimonio artistico ritrovato giacerebbe nei depositi del ‘Maschio Angioino’ dal 1980 senza che nessun sopralluogo sia stato effettuato dal 2005, ben 16 anni, da pArte dei funzionari della struttura periferica del Ministero per la ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – La deputata del MoVimento 5 Stelle Margherita Delha depositato un’scritta rivolta al ministro Dario Franceschini in merito al ritrovamento di centinaia di opere d’dal XIV secolo in poi nei sotterranei di Castel Nuovo a Napoli, vicenda che presenta diverse ombre e anomalie. ‘La notizia di questo importante rinvenimento – dichiara la deputata – si è diffusa solo a distanza di cinque mesi dall’evento, a seguito di una delibera della giunta comunale che contiene, tra l’altro, informazioni sommarie. Il patrimonio artistico ritrovato giacerebbe nei depositi del ‘dal 1980 senza che nessun sopralluogo sia stato effettuato dal 2005, ben 16 anni, da pdei funzionari della struttura periferica del Ministero per la ...

Ultime Notizie dalla rete : Arte Del Pablo Picasso e la Guernica di cioccolato ... ma non è un caso: la scelta del bianco e nero simboleggia infatti la deprivazione dei colori della ... ma della storia dell'arte nel suo complesso, Guernica venne realizzata con la tecnica dell'olio su ...

Il mitico Andrea Pazienza in mostra a Bologna ... allestite in dialogo con i disegni in maniera da sottolineare le continue interferenze tra arte e ...Andrea Pazienza nasce il 23 maggio 1956 da Enrico Pazienza e Giuliana Di Cretico a San Benedetto del ...

“I Santi martiri nell'arte del '500 a Lentini”: diretta streaming con SiciliAntica Siracusa News Gli studenti dell’Ipsia “Rosa” di San Severino raccontano le scene della Divina Commedia Presentato in anteprima sul canale YouTube il primo di due video che gli studenti dell’Ipsia, l’Istituto professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Ercole Rosa” di San Severino Marche, ha ...

Il “Complesso di inferiorità” di Feyra: “Gettiamo le maschere e viviamo liberi” “Nella quotidianità, molto spesso ci sentiamo incapaci, inadatti, mai abbastanza, diversi. Ma è proprio nella diversità che sta il nostro punto di forza, in quei difetti che diventano pregi e di cui i ...

