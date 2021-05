Arsenal-Villarreal | programma e telecronisti Sky semifinale ritorno Europa League

(Di giovedì 6 maggio 2021) Ile isu Sky dididi2020/2021. A Emirates Stadium i londinesi devono ribaltare il 2-1 dell’andata subito in terra spagnola. Una partita che si annuncia come estremamente equilibrata, riusciranno gli ospiti a difendere il risultato maturato una settimana fa? Fischio d’inizio alle 21 di giovedì 6 maggio.sarà visibile su Sky Sport 253 con la telecronaca di Nicola Roggero e Daniele Adani. SportFace.

Advertising

JHTips71 : ? Arsenal x Villarreal ?? 16:00 ?? Arsenal -0.25 AH ?? Odd 1.66 ?? 3u at Pinnacle ?? Curta se esta comigo nessa! - MarcoTerrenato : RT @langolodeiprono: @EuropaLeague, ritorno semifinali #RomaManchesterUnited, ai giallorossi serve un'impresa con 4 gol di scarto, #Arsenal… - langolodeiprono : @EuropaLeague, ritorno semifinali #RomaManchesterUnited, ai giallorossi serve un'impresa con 4 gol di scarto,… - Marathonbet_IT : #EuropaLeague: il #Villarreal avrà la meglio, o l'#Arsenal sarà l'ennesima finalista della stagione? I nostri cons… - sportli26181512 : Arteta contro Emery: parole e numeri di Arsenal-Villarreal VIDEO: Arteta contro Emery, parole e numeri di...… -

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal Villarreal

DIRETTA: L'ARBITRO Questa sera la sfida di Europa Leaguesarà diretta dall'arbitro sloveno Slavko Vincic, che pure sarà in campo in compagnia degli assistenti Klancnik e ...Ricordiamo allora le due partite di ritorno delle semifinali di Europa League, entrambe con inizio alle ore 21.00 di stasera:e Roma Manchester United . RISULTATI EUROPA LEAGUE: ...La Roma ha ora chance minime per giocare la finale di Europa League e vincere la competizione: giallorossi o Manchester United affronteranno la vincente tra Villarreal ed Arsenal, con gli spagnoli ...Calcio - Le formazioni ufficiali di Arsenal-Villarreal, semifinale di ritorno dell'Europa League 2020/2021: le scelte dei due tecnici.