Arsenal-Villareal, Arteta: “Delusi, complimenti agli avversari” (Di giovedì 6 maggio 2021) “Siamo molto Delusi, ma dobbiamo congratularci con il Villarreal per essere arrivato in finale. Abbiamo provato di tutto fino all’ultimo minuto: nel secondo tempo di stasera penso che avremmo meritato di vincere la partita, ma non abbiamo sfruttato le nostre occasioni“. Sono queste le parole di Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, dopo lo 0-0 della semifinale di ritorno d’Europa League contro il Villarreal che di fatto elimina i Gunners. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) “Siamo molto, ma dobbiamo congratularci con il Villarreal per essere arrivato in finale. Abbiamo provato di tutto fino all’ultimo minuto: nel secondo tempo di stasera penso che avremmo meritato di vincere la partita, ma non abbiamo sfruttato le nostre occasioni“. Sono queste le parole di Mikel, tecnico dell’, dopo lo 0-0 della semifinale di ritorno d’Europa League contro il Villarreal che di fatto elimina i Gunners. SportFace.

