Arrivato da esterno è diventato il miglior goleador: buon compleanno Mertens (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDries Mertens compie oggi 34 anni. L’attaccante belga è diventato in poco tempo uno dei beniamini dei tifosi grazie ai suoi gol ed alla sua simpatia. Ha sempre dimostrato un grande attaccamento alla maglia ed un amore viscerale per la città e le persone. La sua casa l’ha voluta prendere a Posillipo con una terrazza sul mare e sulla spiaggia dove in estate ogni giorno saluta i tifosi/bagnanti. Mertens è stato onorato anche di ricevere una magnifica onorificenza dai tifosi. Si è guadagnato l’appellativo di Ciro. Un nome che simboleggia la tradizione partenopea, perché in effetti Mertens ha provveduto a portare Napoli sulla cresta dell’onda e lo ha fatto sempre con grande affetto per i tifosi e attaccamento alla maglia. Eppure quando era Arrivato a Napoli si sapeva che si ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDriescompie oggi 34 anni. L’attaccante belga èin poco tempo uno dei beniamini dei tifosi grazie ai suoi gol ed alla sua simpatia. Ha sempre dimostrato un grande attaccamento alla maglia ed un amore viscerale per la città e le persone. La sua casa l’ha voluta prendere a Posillipo con una terrazza sul mare e sulla spiaggia dove in estate ogni giorno saluta i tifosi/bagnanti.è stato onorato anche di ricevere una magnifica onorificenza dai tifosi. Si è guadagnato l’appellativo di Ciro. Un nome che simboleggia la tradizione partenopea, perché in effettiha provveduto a portare Napoli sulla cresta dell’onda e lo ha fatto sempre con grande affetto per i tifosi e attaccamento alla maglia. Eppure quando eraa Napoli si sapeva che si ...

Advertising

anteprima24 : ** Arrivato da esterno è diventato il miglior goleador: buon compleanno Mertens ** - cosebuone1998 : Buon Giovedì da Cose Buone Oggi APERTO X - RISTORANTE & BAR ( in esterno ) - ASPORTO ( vedi il NUOVO MENU redatto… - maximussan : @Nicola_Bressi È servizio importante. Anedotto: moglie in panico per scarafaggio in bagno; io a spiegare che era co… - cervovski : Mahrez se nel 2015 fosse arrivato in Italia anziché in Inghilterra farebbe l’interno di centrocampo un po’ disconti… - smppzz : è stato cringe però gli è arrivato un po’ d’amore dall’esterno almeno dai -

Ultime Notizie dalla rete : Arrivato esterno Palermo, top e flop: Santana, Lucca e Valente ok ma la difesa.... Nonostante l'età, il fantasista - arrivato per la prima volta in Sicilia nel 2002 - ha mostrato ... L'esterno ha offerto prestazioni di grande sacrificio, correndo più di tutti e per tutti i 90 minuti. ...

I verdi vogliono l'equo canone Nell'estate del 2019, mi è arrivato per conoscenza il progetto di ristrutturazione, ed ho scoperto con raccapriccio che voleva piazzare l'ascensore esterno nel cortile davanti alla finestra del mio ...

Arrivato da esterno è diventato il miglior goleador: buon compleanno Mertens anteprima24.it Arrivato da esterno è diventato il miglior goleador: buon compleanno Mertens Dries Mertens compie oggi 34 anni. L’attaccante belga è diventato in poco tempo uno dei beniamini dei tifosi grazie ai suoi gol ed alla sua simpatia. Ha sempre dimostrato un grande attaccamento alla m ...

In arrivo il vaccino tedesco Curevac, a mRna come Pfizer e Moderna - Ecco come funziona La revisione ciclica proseguirà fino a quando non saranno disponibili sufficienti prove a sostegno di una domanda formale di autorizzazione all’immissione in commercio ...

Nonostante l'età, il fantasista -per la prima volta in Sicilia nel 2002 - ha mostrato ... L'ha offerto prestazioni di grande sacrificio, correndo più di tutti e per tutti i 90 minuti. ...Nell'estate del 2019, mi èper conoscenza il progetto di ristrutturazione, ed ho scoperto con raccapriccio che voleva piazzare l'ascensorenel cortile davanti alla finestra del mio ...Dries Mertens compie oggi 34 anni. L’attaccante belga è diventato in poco tempo uno dei beniamini dei tifosi grazie ai suoi gol ed alla sua simpatia. Ha sempre dimostrato un grande attaccamento alla m ...La revisione ciclica proseguirà fino a quando non saranno disponibili sufficienti prove a sostegno di una domanda formale di autorizzazione all’immissione in commercio ...