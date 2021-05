Arriva lo Sputnik Light, registrato in Russia vaccino monodose (Di giovedì 6 maggio 2021) E’ stato registrato in Russia il vaccino monodose Sputnik Light. A renderlo noto il Fondo per gli investimenti diretti, insieme al ministero della Salute e al Centro di ricerca Galameya. “Sputnik Light è la prima componente del vaccino Sputnik V”, si precisa Sputnik V è composto di due dosi con altrettanti adenovirus. Sputnik Light utilizza come dose unica, la prima dose di Sputnik V. Nessuna precisazione sull’efficacia del nuovo vaccino. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 maggio 2021) E’ statoinil. A renderlo noto il Fondo per gli investimenti diretti, insieme al ministero della Salute e al Centro di ricerca Galameya. “è la prima componente delV”, si precisaV è composto di due dosi con altrettanti adenovirus.utilizza come dose unica, la prima dose diV. Nessuna precisazione sull’efficacia del nuovo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

