Arriva il remake inglese di Chiami il mio Agente! | svelato il cast della nuova versione

(Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo il grande successo internazionale su Netflixildiil mio, la deliziosa comedy francese che indaga i meccanismi dello showbusiness raccontando le vicende tragicomiche di un gruppo di dipendenti di un’agenzia di spettacolo parigina, impegnati nell’accontentare le richieste di clienti spesso bisognosi di un rilancio di carriera. Ildiil mio, realizzato da Bron Studios e Headline Pictures, sta per entrare in produzione a Londra e Deadline ha annunciato in esclusiva i nomi del. Protagonista deldiil miosarà l’attrice candidata al Tony Lydia ...

GamesArk_it : #GhostsNGoblinsResurrection arriva su #PS4, #XboxOne e #PC il 1 giugno @CapcomItalia @CapcomEurope @KochMediaIT… - infoitcultura : Un altro giro, arriva il remake del film premio Oscar con Leonardo DiCaprio -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva remake

OptiMagazine

... questo cult introduce la figura di Blob, creature aliena chesul nostro pianeta a bordo di ...famelico essere spaziale divenne tale che si tentarono un seguito ( Beware! The Blob ) e un( ...Poiil fatidico momento della proiezione - test davanti agli occhi di Katzenberg, e il film ... Classici Disney: i 10 miglioriin live action I limiti di un film disgraziato Incredibile ...GameReactor svela nuovi possibili dettagli su molti giochi attesi. Lo scorso anno GameReactor aveva svelato diversi dettagli su giochi al tempo non ancora annunciati, e poi confermati dai relativi tea ...Bellamy Young è la prima vacanziera a timbrare il biglietto per la nuova Fantasilandia. L'attrice, conosciuta soprattutto per il ruolo di Mellie Grant in Scandal, sarà una delle ...