Arrestati padre e figlio per prostituzione nel “centro tattoo”

Advertising

zazoomblog : Giro di prostituzione al centro tatuaggi: padre e figlio arrestati per sfruttamento - #prostituzione #centro… - radiolombardia : Prostituzione in un centro tatuaggi, arrestati padre e figlio (VIDEO) - - Giorno_Milano : Giro di prostituzione al centro tatuaggi: padre e figlio arrestati per sfruttamento - NewSicilia : Gli arrestati dovranno scontare ancora una pena di 16 anni #Newsicilia - NuovoSud : Vittoria, sentenza definitiva: arrestati padre e figlio accusati di omicidio -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestati padre

Il Cittadino di Monza e Brianza

Ma entriamo nel merito del messaggio video lanciato dalsui social . Nel video in questione ... Se così fosse sarebbero già in prigione, invece nessuno li ha, nonostante il fatto sia ...Martedì 4 maggio, a Milano, la Polizia di Stato ha arrestatoe figlio per il reato di favoreggiamento, reclutamento e sfruttamento della prostituzione. L'attività investigativa svolta dagli agenti del Commissariato Monforte Vittoria ha avuto origine da ...A tre settimane dalla tragedia, l’amministrazione comunale ha voluto così dare ulteriore sostegno ai familiari dell’uomo ucciso per un parcheggio dopo una lite ...MILANO – Un ex carabiniere di 65 anni e suo figlio 33enne sono stato arrestati dalla polizia per aver gestito per anni un finto studio di tatuatori a Milano che in realta’ serviva come copertura per l ...