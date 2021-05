ArcelorMittal | profitti record nei primi 3 mesi del 2021 Utili spinti dalla corsa del prezzo dell’acciaio Taranto aspetta la svolta

(Di giovedì 6 maggio 2021) Volanoe ricavi del colosso siderurgico franco-indiano Arcelor Mittal nel primo trimestre del. Le vendite hanno superato i 16 miliardi di dollari (13,2 miliardi di euro), itoccano i 2,3 miliardi di dollari (1,9 miliardi di euro). I risultati vengono definiti dell’azienda i “più solidi del decennio” e si confrontano con una perdita di oltre un miliardo dello stesso periodo del 2020. Il balzo di fatturato e guadagni riflette il forte incremento dei prezzi, più che raddoppiato rispetto ad un anno fa in scia alla ripresa dell’attività produttiva, soprattutto cinese. Sono buoni anche i contri della divisione europea : 9,3 miliardi di dollari di ricavi e margine operativo per 900 milioni. Come noto Arcelor Mittal è la multinazionale che nel 2017 ha assunto il controllo dell’ex Ilva di ...

