Aperitivi negazionisti e decine di violazioni delle norme anti Covid | sequestrata la Torteria di Chivasso

Leggi su open.online

(Di giovedì 6 maggio 2021) Chiusa ladi via Orti, a, il locale che nelle ultime settimane è stato teatro di numerosi” e di continuealle. Carabinieri, polizia e vigili urbani hanno posto sotto sequestro l’esercizio su richiesta della Procura di Ivrea. L’interventoforze dell’ordine ha scatenato la reazione della titolare Rosanna Spatari, indagata per inosservanzadisposizioni del prefetto, che, secondo i reporter presenti, «ha dato in escandescenza insultando i presenti». «Siete il braccio armato dello Stato. Non ho paura di morire, io», avrebbe detto agli agenti stando a La Stampa. Spatari, infatti, aveva tenuto aperto anche quando non era consentito, ...