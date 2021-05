Anziano di 91 anni muore durante una tentata fuga dalla casa di riposo: cosa è successo (Di giovedì 6 maggio 2021) Un 91enne è morto cercando di fuggire dalla finestra della Rsa dove si trovava: vano l'intervento dei soccorsi. Cerca di fuggire dalla finestra della Rsa aggrappato a un tubo di gomma: morto 91enne su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 6 maggio 2021) Un 91enne è morto cercando di fuggirefinestra della Rsa dove si trovava: vano l'intervento dei soccorsi. Cerca di fuggirefinestra della Rsa aggrappato a un tubo di gomma: morto 91enne su Notizie.it.

