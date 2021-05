Antonella Clerici, l’avete mai vista da bambina? Eccola con sua sorella (Di giovedì 6 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Antonella Clerici continua a stupire i suoi tantissimi seguaci e lo scatto dal passato insieme a sua sorella è davvero splendido: avete mai visto la conduttrice da bambina? Antonella Clerici, amata e seguita conduttrice televisiva, continua a sorprendere i suoi tantissimi seguaci e solo qualche ora fa ha pubblicato uno splendido scatto in cui si Leggi su youmovies (Di giovedì 6 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.continua a stupire i suoi tantissimi seguaci e lo scatto dal passato insieme a suaè davvero splendido: avete mai visto la conduttrice da, amata e seguita conduttrice televisiva, continua a sorprendere i suoi tantissimi seguaci e solo qualche ora fa ha pubblicato uno splendido scatto in cui si

Advertising

ngiolon : Antonella Clerici che riceve i complimenti dalle persone che chiamano da casa Io: - notbabym : chiedendomi perché su twitter non ci sia un profilo antonella clerici out of context è palesemente un meme da anni - Harold05110793 : PRIME TIME #Rai1 TOP- semaforo verde Antonella Clerici: dopo anni difficili in Prime time, sembra aver trovato… - PaoloStarvaggi : @Antonio79B @SalvatoreCow Prima versione dello spot 'majorettes' del Mercatone dell'Arredamento di Fizzonasco. Nota… - PasqualeMarro : #AntonellaClerici colpo dell’anno: chi sarà in studio da lunedì -