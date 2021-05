Anticipazioni Serale Amici 2021 ottava puntata | eliminati e spoiler finalisti

Leggi su cityroma

(Di giovedì 6 maggio 2021)Un nuovo meccanismo studiato per la semifinale della 20esima edizione: gli allievi in corsa per la un posto in finale Pubblicato su 6 MaggioOggi è stata registrata l’deldi: lesulla semifinale contengono, quindi per chi non volesse scoprire in anticipo cosa succederà meglio fermarsi nella lettura. Nelladi sabato 8 maggioci sarà un nuovo meccanismo. Gli allievi si esibiranno non per salvarsi dall’eliminazione, ma per conquistare un posto in finale. Quattro posti a disposizione per sette semi. Sangiovanni, Giulia Stabile, Aka7even, Alessandro Cavallo, Serena Marchese, Tancredi ...