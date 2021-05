Anticipazioni Amici | già noti i nomi di tre finalisti Chi sarà il quarto?

(Di giovedì 6 maggio 2021) Domani 8 maggio l’attesissima semifinale di2021 emoziona i fan. Alcunesono però trapelate dalla registrazione della puntata che è stata effettuata già il 7 maggio. Lo spoiler più grande riguarda la modalità con la quale ci si aggiudicherà la finale: non si competerà più a eliminazione, ma proprio per ottenere un posto alla tanto agognata finale. I treSono sette i semiche cercheranno con le unghie e con i denti di ottenere un posto in finale: Sangiovanni, Giulia Stabile, Aka7even, Alessandro Cavallo, Serena Marchese, Tancredi Cantù Rajnoldi e Deddy. Di questi, i primi tresono stati rivelati. Si tratta di Aka7even, Sangiovanni e Giulia. Ilnome spetta, al solito, a Maria De Filippi, che ha scelto tra Alessandro, Serena, Deddy e ...

Si sono svolte oggi le registrazioni della semifinale di? L'articolo: tutto sui finalisti del talent show proviene da Ultimaparola.com . Condividi: Twitter Facebook Like ..., come di consueto, ha registrato la sua nuova puntata del serale e questa volta non è stato ... Ecco levia Il Vicolo Delle News: PRIMA MANCHE 1° sfida: Aka7even vs Tancredi vince Aka ...Anticipazioni Amici 20, scelti i finalisti che possono puntare alla vigttoria nel talent di Maria De Filippi: telespettatori increduli ...Amici serale, ANTICIPAZIONI: chi sono gli eliminati della semifinale che andrà in onda sabato 8 maggio? Chi va in finale?