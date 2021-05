Anthony Edwards, da zero a cento (Di giovedì 6 maggio 2021) Anthony Edwards sapeva bene che essere chiamato con la prima scelta assoluta avrebbe comportato una robusta dose di pressioni, giudizi affrettati e responsabilità. Essere una prima scelta assoluta è un privilegio da eletti, qualcosa che ti distingue per il resto della carriera; ma a differenza di altre prime scelte assolute del passato, il cui valore era indiscutibile, cristallino, evidente, Edwards si approcciava al Draft in modo più trasversale. In una classe ritenuta povera di grandissimi talenti, Edwards aveva saputo distinguersi fino a conquistarsi un posto sicuro tra i tre prospetti più interessanti. Ma esattamente come per James Wiseman e LaMelo Ball, alle luci del talento corrispondevano altrettante ombre e campanelli d’allarme, rendendo Edwards un ammasso di atomi di carbonio che, senza Summer ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 6 maggio 2021)sapeva bene che essere chiamato con la prima scelta assoluta avrebbe comportato una robusta dose di pressioni, giudizi affrettati e responsabilità. Essere una prima scelta assoluta è un privilegio da eletti, qualcosa che ti distingue per il resto della carriera; ma a differenza di altre prime scelte assolute del passato, il cui valore era indiscutibile, cristallino, evidente,si approcciava al Draft in modo più trasversale. In una classe ritenuta povera di grandissimi talenti,aveva saputo distinguersi fino a conquistarsi un posto sicuro tra i tre prospetti più interessanti. Ma esattamente come per James Wiseman e LaMelo Ball, alle luci del talento corrispondevano altrettante ombre e campanelli d’allarme, rendendoun ammasso di atomi di carbonio che, senza Summer ...

lUltimoUomo : Un atleta senza senso con un gioco ancora tutto da sviluppare. - lamaniadelcesto : ? Non è arrivata la vittoria, ma che gara per Anthony Edwards! La 1ª scelta del Draft 2020 si prende la scena contr… - bball_evo : NBA ???? - Anthony Edwards stanotte con la sua prestazione da 42 punti, 6 rimbalzi e assist è diventato il 3° teenag… - MMoretti24 : Lista di Rookies con almeno 2 gare da 40+ PTI a referto dal 1980 ad oggi: 7 — Michael Jordan [1984/85] - 5 — Allen… - BasketUniverso : Anthony Edwards super LeBron e Kevin Durant in una speciale classifica -