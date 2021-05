Anna Falchi | quanti anni ha?

Leggi su puglia24news

(Di giovedì 6 maggio 2021)è una showgirl, attrice e conduttrice di grandissimo successo, che è stata peril sogno di moltissimi italiani. Lei questa sera, giovedì 6 maggio, sarà protagonista della prima serata di Rai Due in quanto sarà ospite a20, il programma condotto da Francesca Parisella. Scopriamo qualcosa in più su di lei.è una conduttrice, ex modella, showgirl ed attrice di grande successo. La donna nasce a Tampere, in Finlandia il 22 aprile 1972, ha 49ed è del segno zodiacale del Toro. Le sue origini sono per metà italiane e per metà finlandesi, la mamma è un’ indossatrice finlandese molto bella, mentre il padre è italiano.ha vissuto in Finlandia fino a seiper poi ...