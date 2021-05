Anima, utile netto primo trimestre a 57 milioni (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – La raccolta netta del Gruppo Anima (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) è stata negativa per circa 0,3 miliardi di euro nei primi tre mesi del 2021; il totale delle masse gestite a fine trimestre è pari a circa 195,3 miliardi di euro, in aumento di circa 19 miliardi di euro rispetto ai 176,5 miliardi di euro del 31 marzo 2020. Le commissioni nette di gestione ammontano a 70,6 milioni di euro (-1% rispetto ai 71,3 milioni di euro del 1Q20). Nel corso dei primi tre mesi dell’esercizio le commissioni di incentivo sono state pari a 43,4 milioni di euro (in forte incremento rispetto ai 23,1 milioni di euro del 1Q20). Considerando queste ultime e gli altri proventi, i ricavi totali si sono attestati a 124,0 milioni di euro (in aumento del 21% rispetto ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – La raccolta netta del Gruppo(escluse le deleghe assicurative di Ramo I) è stata negativa per circa 0,3 miliardi di euro nei primi tre mesi del 2021; il totale delle masse gestite a fineè pari a circa 195,3 miliardi di euro, in aumento di circa 19 miliardi di euro rispetto ai 176,5 miliardi di euro del 31 marzo 2020. Le commissioni nette di gestione ammontano a 70,6di euro (-1% rispetto ai 71,3di euro del 1Q20). Nel corso dei primi tre mesi dell’esercizio le commissioni di incentivo sono state pari a 43,4di euro (in forte incremento rispetto ai 23,1di euro del 1Q20). Considerando queste ultime e gli altri proventi, i ricavi totali si sono attestati a 124,0di euro (in aumento del 21% rispetto ...

Advertising

GiorgioMoresch3 : RT @MilanoFinanza: Nel primo trimestre l'utile di Anima balza del 50%, oltre le attese - MilanoFinanza : Nel primo trimestre l'utile di Anima balza del 50%, oltre le attese - fisco24_info : Anima: in trimestre utile +50%, ricavi a 124 milioni: Melzi d'Eril, prospettive per l'anno sono positive - InvestingItalia : Anima Holding, utile netto trim1 +50%, massimo storico per masse a inizio 2021 - - marcofab73 : @OfficialASRoma Uno dei pochi che ci mette sempre l'anima... le scuse le dovrebbero chiedere altri, ma tanto non ce… -

Ultime Notizie dalla rete : Anima utile Anima, utile netto primo trimestre a 57 milioni La raccolta netta del Gruppo Anima (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) è stata negativa per circa 0,3 miliardi di euro ... L'utile ante imposte ha raggiunto gli 86,7 milioni di euro (in aumento ...

Anima: +21% i ricavi del I trimestre a 124mln, +50% utile netto a 57,7mln Melzi d'Eril, le prospettive per il 2021 sono positive . Anima Holding ha chiuso il primo trimestre 2021 con una raccolta netta (escluse le deleghe ... L'utile netto si e' attestato a 57,7 milioni di ...

Anima, utile netto primo trimestre a 57 milioni Teleborsa Anima, utile netto primo trimestre a 57 milioni La raccolta netta del Gruppo Anima (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) è stata negativa per circa 0,3 miliardi di euro nei primi tre mesi ...

Anima Holding, utile netto trim1 +50%, massimo storico per masse a inizio 2021 Anima Holding ha messo a segno un incremento del 50% dell'utile netto nel primo trimestre a 57,7 milioni di euro, con ricavi per 124 milioni (+21%). Il dato normalizzato dell'utile, che non tiene c ...

La raccolta netta del Gruppo(escluse le deleghe assicurative di Ramo I) è stata negativa per circa 0,3 miliardi di euro ... L'ante imposte ha raggiunto gli 86,7 milioni di euro (in aumento ...Melzi d'Eril, le prospettive per il 2021 sono positive .Holding ha chiuso il primo trimestre 2021 con una raccolta netta (escluse le deleghe ... L'netto si e' attestato a 57,7 milioni di ...La raccolta netta del Gruppo Anima (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) è stata negativa per circa 0,3 miliardi di euro nei primi tre mesi ...Anima Holding ha messo a segno un incremento del 50% dell'utile netto nel primo trimestre a 57,7 milioni di euro, con ricavi per 124 milioni (+21%). Il dato normalizzato dell'utile, che non tiene c ...