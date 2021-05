Andrea Iannone risponde a Cecilia Rodriguez su Giulia Salemi | l’ha appena rivelato | cos’è successo realmente

Advertising

TZ_68_GS_56 : ANDREA IANNONE ON FIRE CHE ZITTISCE CECILIA —> una sola parola=ADORO?? #piudonnecomegiulia - fragian7 : A me, Andrea Iannone piace... oggi un po' di più Chechu, vai a schiacciare i ricci con il culo pure tu ?? #prelemi - Paola7319 : RT @AtlantisProm: Andrea Iannone che nella stessa storia difende Giulia e nel frattempo sponsorizza anche un bar sto piangendo - Mariann87268852 : RT @Federica2021: Un Andrea Iannone che prende le distanze da Ceciu...ho amato! Ti sei messa contro l'esercito sbagliato! E adesso vaporizz… - INYOUREYESZ4YN : RT @AtlantisProm: Andrea Iannone che nella stessa storia difende Giulia e nel frattempo sponsorizza anche un bar sto piangendo -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Iannone

Though far from the racetracks due to his ban,still manages to get people talking. And recently, it's not only his new Lugan - based bar "Passion" that is making the news, but also, and perhaps particularly,'s private life, ...Poi sua mamma ha detto una cosa suche la chiamava ed ho detto insomma. Ho fatto due più due". Sempre riferendosi al suo rapporto con Giulia, la fidanzata di Ignazio Moser ha aggiunto: ...Pierpaolo Pretelli lancia una frecciatina contro Cecilia Rodriguez, che nelle ultime ore ha attaccato Giulia Salemi: ecco cosa è successo.In una stories di Instagram, Andrea Iannone ha deciso di smentire le dichiarazioni rilasciate dall'ex cognata Cecilia nel programma Il punto Z ...