Andrea Iannone replica a Cecilia Rodriguez dopo le dichiarazioni su lui e Giulia Salemi (Di giovedì 6 maggio 2021) Ieri sera Cecilia Rodriguez – fidanzata dell’attuale naufrago dell’Isola 15 Ignazio Moser – è stata ospite di Tommaso Zorzi nella sua trasmissione Il punto Z e, tra le varie cose, ha parlato anche del suo rapporto con Giulia Salemi, rivelando che le due si sono allontanate a seguito delle frequentazioni di Giulia con il fratello Jeremias e con Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen Rodriguez. dopo queste dichiarazioni a dire la sua a riguardo è stato proprio Andrea Iannone tramite una Storia su Instagram, rivolgendosi direttamente alla Rodriguez: Non ho mai avuto il numero di Giulia Salemi e non l’ho mai chiamata. Oggi potrebbe essere ... Leggi su isaechia (Di giovedì 6 maggio 2021) Ieri sera– fidanzata dell’attuale naufrago dell’Isola 15 Ignazio Moser – è stata ospite di Tommaso Zorzi nella sua trasmissione Il punto Z e, tra le varie cose, ha parlato anche del suo rapporto con, rivelando che le due si sono allontanate a seguito delle frequentazioni dicon il fratello Jeremias e con, ex fidanzato di Belenquestea dire la sua a riguardo è stato propriotramite una Storia su Instagram, rivolgendosi direttamente alla: Non ho mai avuto il numero die non l’ho mai chiamata. Oggi potrebbe essere ...

