Andrea Iannone perde le staffe con Cecilia Rodriguez dopo Il Punto Z | c’entra Giulia Salemi | lo sfogo su Instagram

(Di giovedì 6 maggio 2021) C’è della palpabile tensione tra il pilota di MotoGP, l’ex cognata ai tempi del suo fidanzamento con la sorella Belén. Pare infatti che il motociclista non abbia digerito alcune dichiarazioni rilasciate con troppa leggerezza da, ospite mercoledì sera di Tommaso Zorzi in quel de IlZ.ospite di Tommaso Zorzi a IlZ Il programma a margine e L’Isola dei Famosi condotto su MediasetPlay da Tommaso Zorzi continua a offrire vere e proprie chicche al mondo della cronaca rosa. Le sue interviste agli ospiti che regolarmente passano dalla regia sembrano fare breccia nel cuore dei telespettatori e meno piacere invece a chi, non presente, si ...

(Aggiornamento di Anna Montesano) Cecilia Rodriguez/ "Ho chiuso con Giulia Salemi per Francesco Monte e" Ubaldo Lanzo si ritira per motivi di salute L'indiscrezione delle ultime ore ...Poi aggiunge: "Il problema è che ho visto una ragazza che in quel momento aveva una mezza storia con mio fratello Jeremias, poi sua mamma aveva detto una cosa suche la chiamava. ...Cecilia Rodriguez in questi ultimi giorni sarebbe ancora una volta in guerra con Giulia Salemi. Le due ragazze sembra che dopo tanto tempo si siano riviste proprio all'Isola dei famosi. La madre di Gi ...Poche ore fa l'ex di Belén Rodriguez ha sbugiardato le dichiarazioni della sua ex cognata: scopriamo cosa ha detto.