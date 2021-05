Andrea Iannone infuriato con Cecilia Rodriguez | ' Mai avuto il numero di Giulia Salemi' La reazione di Pierpaolo Pretelli

Advertising

90_puste : RT @BITCHYFit: Andrea Iannone e Pierpaolo Pretelli bacchettano Cecilia Rodriguez - BITCHYFit : Andrea Iannone e Pierpaolo Pretelli bacchettano Cecilia Rodriguez - Simonsilla1 : RT @TZ_68_GS_56: ANDREA IANNONE ON FIRE CHE ZITTISCE CECILIA —> una sola parola=ADORO?? #piudonnecomegiulia - zazoomblog : Andrea Iannone e Pierpaolo Pretelli bacchettano Cecilia Rodriguez - #Andrea #Iannone #Pierpaolo #Pretelli - DSpettacolo : C'è stata o no una storia d'amore tra Andrea Iannone e Giulia Salemi? #AndreaIannone #CeciliaRodriguez… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Iannone

Le dichiarazioni di Cecilia Rodriguez su un 'avvicinamento' fra, ex di Belen Rodriguez, e Giulia Salemi hanno provocato una piccola mobilitazione social, con risposte da parte del pilota di MotoGp e dell'attuale fidanzato di Giulia, Pierpaolo ...... poi sua mamma aveva detto una cosa suche la chiamava. Quindi ho fatto uno più uno più uno e ho detto insomma. Non abbiamo mai litigato, abbiamo smesso di seguirci per questo motivo, ...Poche ore fa l'ex di Belén Rodriguez ha sbugiardato le dichiarazioni della sua ex cognata: scopriamo cosa ha detto.Cecilia Rodriguez, ospite del programma di Tommaso Zorzi, ha chiarito il suo rapporto con Giulia Salemi, rivelando alcune dichirazioni shock in merito al loro passato ...