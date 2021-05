Andrea Cerioli | malore per il naufrago e preoccupazione per le condizioni fisiche di Awed | ansia all’Isola dei Famosi | la decisione

(Di giovedì 6 maggio 2021) Non si mettono bene le cose in quel delle Honduras dove stanno andando in onda contemporaneamente l’Isola deiitaliana e la sua versione spagnola, Supervivientes. Mentre nell’edizione spagnola pare che il dramma più grave sia il presunto furto di shampoo di Valeria Marini, la situazione nella Playa “italiana” è critica: ledi molti concorrenti lasciano pensare ad imminenti abbandoni, essendo tutti molto stanchi, nervosi e particolarmente provati dalla fame. Di questi momenti il presunto abbandono di Ubaldo Lanzo per motivi di salute e invece risalirebbe a ieri ilaccusato dache sarebbe stato immediatamente soccorso. Preoccupano anche ledi salute di, vistosamente e preoccupantemente ...

Nei giorni scorsi è toccato adallontanarsi per una serie di controlli ma sembra che poi il bolognese è tornato indietro e si è ricongiunto agli altri protagonisti, cosa ne sarà di ...Stando ad alcune anticipazioni lo youtuber ieri non si è sentito bene e gli autori lo avrebbero fatto allontanare dall'Isola per alcuni accertamenti medici (così com'è successo ad). ...Gilles Rocca è andato via dall’Isola dei Famosi, ma la sua presenza continua a farsi sentire. L’attore romano ha dimostrato di avere un carattere a dir poco fumantino e i suoi compagni d’avventura all ...Di questi momenti il presunto abbandono di Ubaldo Lanzo per motivi di salute e invece risalirebbe a ieri il malore accusato da Andrea Cerioli che sarebbe stato immediatamente soccorso. È in dubbio che ...