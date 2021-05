(Di giovedì 6 maggio 2021)è Cassiannelle nuoveche arrivano dal settv incentrata sul personaggio dida lui interpretato. Nuoveche arrivano dal set dimostranonei panni del protagonista'ineditaTV ambientata nell'di, in uscita nel 2022 nel catalogo di Disney+. All'inizio di questa settimana, milioni di appassionati sparsi per il mondo hanno celebrato loDay, omaggiando nelle modalità più disparate la celeberrima saga di George Lucas. I fan di Guerre stellari sono stati ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Andor: Diego Luna sul set della nuova serie dell'universo di Star Wars (FOTO) - flvtchersmiles : AAAAA LE FOTO DI DIEGO LUNA DAL SET DI ANDOR I MISSED HIM -

Ultime Notizie dalla rete : Andor Diego

Movieplayer.it

Tra le serie che sono state annunciate dalla Disney e che devono ancora vedere la luce la prima è, dedicata al personaggio di Cassian(nel film interpretato dall'attoreLuna). È ......Arjona sarà prossimamente protagonista anche della serie, ideata come spinoff di Rogue One, il progetto prodotto per Disney+ che racconterà le avventure del personaggio interpretato da...Diego Luna è Cassian Andor nelle nuove foto che arrivano dal set della serie tv incentrata sul personaggio di Star Wars da lui interpretato. Nuove foto che arrivano dal set di Andor mostrano Diego Lun ...Il calendario di film e serie tv legate all'universo di Star Wars in uscita nei prossimi anni, con le date di uscita aggiornate.