Anche Letta boccia la nuova Coppa Italia | “Non è bastata la lezione della Superlega?”

(Di giovedì 6 maggio 2021) Enrico, segretario del Partito Democratico, ha commentato così su Twitter la riforma. Leggo che stanno decidendo di fare la prossimadi calcio senza squadre di Serie C. Un errore grave. Nel resto d’Europa si valorizzano i club delle serie minori. Ma non èla? L'articolo ilNapolista.

Advertising

reportrai3 : Berlusconi ammette di aver tentato di toccare il procuratore generale della Cassazione, di colui che avrebbe dovuto… - LegaSalvini : SONDAGGIO, #SALVINI BATTE LETTA SU RIAPERTURE E COPRIFUOCO ?#NOCOPRIFUOCO, FIRMA ANCHE TU! Vai su ??… - FilippoCiavagli : @mariannaaprile Mi sa che il peggio messo è LETTA, anche perchè è meno capace, forse se si libara la mente da pregi… - napolista : Il segretario del PD sui social: “Errore grave escludere le squadre di Serie C, nel resto d’Europa si valorizzano i… - Stefano614 : @LucaBizzarri @matteosalvinimi Ha detto qualcosa di peggio. A loro avviso Salvini è un pericolo per il nostro paese… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Letta

Dalla parte dei club delle serie minori si schieraRenzo Ulivieri, presidente dell'... Un errore grave", scrive su Twitter il segretario del Partito Democratico, Enrico: "Nel resto d'Europa ...l'Europa deve fare la sua parte. Questa pandemia ci ha insegnato che si vince solo insieme'. Mentre Enricocontestualizza: 'Biden sfida le big della farmaceutica. #Brevettiliberi per ...L'acido folico fa parte del gruppo delle Vitamine B per l'esattezza è la B9. Per le donne che cercano di avere un figlio o coloro che sono in dolce attesa è importante per ...Tu fuori. L'indice puntato che si muove verso l'esterno a scacciare, ad allontanare, con lo sguardo di chi non ti riconosce il diritto di cittadinanza politica ...