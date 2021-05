Amici, anticipazioni semifinale: ecco i tre finalisti e chi rischia di uscire (Di giovedì 6 maggio 2021) Amici, come di consueto, ha registrato la sua nuova puntata del serale e questa volta non è stato decretato un vincitore, ma al contrario: ad ogni manche veniva incoronato un finalista. La prima manche è stata vinta da Aka7even, la seconda da Giulia Stabile, la terza da Sangiovanni e la quarta è top secret, lo scopriremo solo durante la puntata (dato che il nome gli è stato rivelato in casetta). Con Aka, Giulia e Sangio in finale, rimarrebbero al ballottaggio i ballerini Serena ed Alessandro ed anche i cantanti Deddy e Tancredi. Uno solo fra loro quattro approderà in finale, gli altri tre saranno eliminati. Considerando che Giulia al momento è l’unica ballerina in finale non è escluso che – per rendere la prossima puntata più avvincente – il nome del quarto finalista sia uno fra Alessandro e Serena. ecco le anticipazioni via Il Vicolo ... Leggi su biccy (Di giovedì 6 maggio 2021), come di consueto, ha registrato la sua nuova puntata del serale e questa volta non è stato decretato un vincitore, ma al contrario: ad ogni manche veniva incoronato un finalista. La prima manche è stata vinta da Aka7even, la seconda da Giulia Stabile, la terza da Sangiovanni e la quarta è top secret, lo scopriremo solo durante la puntata (dato che il nome gli è stato rivelato in casetta). Con Aka, Giulia e Sangio in finale, rimarrebbero al ballottaggio i ballerini Serena ed Alessandro ed anche i cantanti Deddy e Tancredi. Uno solo fra loro quattro approderà in finale, gli altri tre saranno eliminati. Considerando che Giulia al momento è l’unica ballerina in finale non è escluso che – per rendere la prossima puntata più avvincente – il nome del quarto finalista sia uno fra Alessandro e Serena.levia Il Vicolo ...

