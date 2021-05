Amici 20, lite tra Sangiovanni e Giulia Stabile: il cantante crolla. Anticipazioni dal daytime (Di giovedì 6 maggio 2021) Sangiovanni e Giulia Stabile sono due concorrenti più amati e seguiti di Amici 20 e, oltre alle loro imprese come rapper e ballerina, molti fan sono attentissimi alla loro storia d’amore… Storia che sembra essere andata un po’ in crisi a causa di un litigio. Almeno stando all’ultimo daytime. Ma cosa sta succedendo tra i due? LEGGI ANCHE — Amici 20, la finale quando ci sarà? I dettagli e i rumors sui possibili finalisti Ad Amici 20 abbiamo visto una brutta lite tra Giulia Stabile e Sangiovanni. I due sono in rottura? Photo Credits: Red CommunicationsAmici 20: va in scena un litigio tra Giulia Stabile e Sangiovanni Andiamo con ... Leggi su funweek (Di giovedì 6 maggio 2021)sono due concorrenti più amati e seguiti di20 e, oltre alle loro imprese come rapper e ballerina, molti fan sono attentissimi alla loro storia d’amore… Storia che sembra essere andata un po’ in crisi a causa di un litigio. Almeno stando all’ultimo. Ma cosa sta succedendo tra i due? LEGGI ANCHE —20, la finale quando ci sarà? I dettagli e i rumors sui possibili finalisti Ad20 abbiamo visto una bruttatra. I due sono in rottura? Photo Credits: Red Communications20: va in scena un litigio traAndiamo con ...

