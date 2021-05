Amici 20, le anticipazioni dell’ottava puntata del Serale: “In finale vanno loro” (Di giovedì 6 maggio 2021) Amici 20 si sta avvicinando verso la sua naturale conclusione. Ormai mancano solamente due appuntamenti prima della finale. Nella puntata di sabato 8 maggio potrebbe esserci grosse sorprese. Gli spoiler parlano chiaro. La puntata infatti è stata registrata nel pomeriggio di oggi e già volano le notizie. Secondo molti Giulia Stabile continua ad essere la favorita d’obbligo. Raffaele Renda a Coming Soon, aveva parlato della sua esperienza ad Amici 20 scendendo poi nel pronostico: “Amici è sempre stato un sogno da quando ero bambino. Prima di quest’anno, ci ho provato per ben quattro anni ad entrare. È stata un’esperienza assurda. Mi piace definirla come una palestra di vita che ti prepara a quello che poi dovrebbe essere fuori il nostro lavoro da artista. Io ho cercato veramente di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 maggio 2021)20 si sta avvicinando verso la sua naturale conclusione. Ormai mancano solamente due appuntamenti prima della. Nelladi sabato 8 maggio potrebbe esserci grosse sorprese. Gli spoiler parlano chiaro. Lainfatti è stata registrata nel pomeriggio di oggi e già volano le notizie. Secondo molti Giulia Stabile continua ad essere la favorita d’obbligo. Raffaele Renda a Coming Soon, aveva parlato della sua esperienza ad20 scendendo poi nel pronostico: “è sempre stato un sogno da quando ero bambino. Prima di quest’anno, ci ho provato per ben quattro anni ad entrare. È stata un’esperienza assurda. Mi piace definirla come una palestra di vita che ti prepara a quello che poi dovrebbe essere fuori il nostro lavoro da artista. Io ho cercato veramente di ...

