Amici 20 | allievi dicono chi vincerà | nella casa si scatena il caos

(Di giovedì 6 maggio 2021) Glidi20, a poco più di una settimana dalla finale, sono chiamati a indicare i “loro” finalisti:. Quando si arriva alle battute finali di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Cosa è successo? Manca ormai pochissimo e conosceremo gliche parteciperanno alla finale di, che quest'anno festeggia i suoi primi 20 anni. Come sempre, al timone del programma troviamo ...... lite con Deddy ad2021/ "Ti senti arrivato ma non sei nessuno!" Deddy accusa Alessandro "Ipocrita" La scoperta dei 4 nomi dei possibili finalisti di2021 fatte daglie scoperte ...Gli allievi di Amici 20, a poco più di una settimana dalla finale, sono chiamati a indicare i "loro" finalisti: caos nella casa ...Tancredi ha fatto i nomi di Sangiovanni, Giulia, Aka7even ed era indeciso sul quarto nome; dopo mezzora di riflessioni ha messo sé stesso. I quattro sono Giulia, Sangiovanni, Aka7even e Alessandro. No ...