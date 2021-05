Amici 20 | Aka7even e Serena nuova coppia? Il fratello di lei infuoca i social | cosa succede?

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 6 maggio 2021) Nel corso dell’ultima edizione di, tutt’ora in corso, sono numerose le coppie nate. Alcune di esse continuano ad avere seguito, come quella formata da Giulia Stabile e Sangiovanni o quella composta da Rosa Di Grazia e Deddy. Altre, invece, hanno trovato un triste esito: stiamo parlando, in particolar modo, di Martina Miliddi e. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.