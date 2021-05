Amanda de Cadenet, ex fidanzata di Nick Kamen: “Il tuo amore per mia figlia è il ricordo più dolce” (Di giovedì 6 maggio 2021) Nick Kamen, dopo aver deciso di ritirarsi a vita privata, ebbe un’intensa storia d’amore con Amanda de Cadenet, dal 1999 al 2001. Attrice e produttrice inglese, al tempo ex moglie del bassista dei Duran Duran John Taylor, e attualmente moglie di Nick Valensi, chitarrista degli Strokes, ha avuto anche una relazione con Keanu Reeves. Tante le foto di Nick e Amanda finite sui rotocalchi rosa dei primi duemila, fino all’oblio del cantante. Al 2018 risale l’inizio della sua battaglia contro il cancroe della sua vita privata non se ne è saputo più nulla. La morte prematura a soli 59 anni è arrivata come un fulmine a ciel sereno anche nella vita della sua ex fidanzata, che ha affidato a Instagram il ricordo di un ... Leggi su cityroma (Di giovedì 6 maggio 2021), dopo aver deciso di ritirarsi a vita privata, ebbe un’intensa storia d’conde, dal 1999 al 2001. Attrice e produttrice inglese, al tempo ex moglie del bassista dei Duran Duran John Taylor, e attualmente moglie diValensi, chitarrista degli Strokes, ha avuto anche una relazione con Keanu Reeves. Tante le foto difinite sui rotocalchi rosa dei primi duemila, fino all’oblio del cantante. Al 2018 risale l’inizio della sua battaglia contro il cancroe della sua vita privata non se ne è saputo più nulla. La morte prematura a soli 59 anni è arrivata come un fulmine a ciel sereno anche nella vita della sua ex, che ha affidato a Instagram ildi un ...

