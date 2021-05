All’asta per un milione di dollari il vino invecchiato sulla Stazione spaziale internazionale (Di giovedì 6 maggio 2021) Una bottiglia di Pétrus 2000 invecchiata nello spazio (foto: Christie’s)Se siete amanti del vino e cercate una bottiglia speciale in grado di mandarvi in orbita, Christie’s potrebbe avere quello che fa per voi. La nota casa d’aste ha presentato una bottiglia di rosso francese, il Pétrus 2000, invecchiato nello spazio. Il vino ha trascorso 14 mesi a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss) e ora è tornato sulla Terra, pronto per essere stappato. Secondo le previsioni di Christie’s la sua quotazione potrebbe raggiungere un milione di dollari: parte della cifra sarà utilizzata per finanziare nuove missioni scientifiche nello spazio. Il Pétrus 2000, un Pomerol Aoc (Aoc è il corrispondente francese della nostra Doc) del 2000, è il ... Leggi su wired (Di giovedì 6 maggio 2021) Una bottiglia di Pétrus 2000 invecchiata nello spazio (foto: Christie’s)Se siete amanti dele cercate una bottiglia speciale in grado di mandarvi in orbita, Christie’s potrebbe avere quello che fa per voi. La nota casa d’aste ha presentato una bottiglia di rosso francese, il Pétrus 2000,nello spazio. Ilha trascorso 14 mesi a bordo della(Iss) e ora è tornatoTerra, pronto per essere stappato. Secondo le previsioni di Christie’s la sua quotazione potrebbe raggiungere undi: parte della cifra sarà utilizzata per finanziare nuove missioni scientifiche nello spazio. Il Pétrus 2000, un Pomerol Aoc (Aoc è il corrispondente francese della nostra Doc) del 2000, è il ...

Advertising

mtvitalia : Questa è tutta per i Lupi: @MetaErmal ha reso speciale la light box di MTV con la sua firma e ora è all'asta su… - mtvitalia : Anche @AmorosoOF ha firmato la light box di MTV che trovi all'asta su @CharityStars per sostenere i lavoratori di m… - lucia25968868 : RT @Pepppe862375p04: Quindi il tribunale di Cagliari ha inserito il curatore fallimentare nel M5S. Stanno per andare all'asta - CirianiCarlo : RT @Pepppe862375p04: Quindi il tribunale di Cagliari ha inserito il curatore fallimentare nel M5S. Stanno per andare all'asta - cristianovilla9 : RT @Pepppe862375p04: Quindi il tribunale di Cagliari ha inserito il curatore fallimentare nel M5S. Stanno per andare all'asta -

Ultime Notizie dalla rete : All’asta per Bio-on, l’asta per 95 milioni va deserta: in Borsa valeva oltre un miliardo Corriere della Sera