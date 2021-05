Alimentazione | ‘Dimmi cosa cucini e ti dirò che Mamma sei’ | lo studio di una sociologa 2

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) – Spiega Carla Facchini, professore senior di Sociologia della Famiglia Università Milano Bicocca: ‘Negli ultimi decenni il modello classico di fruizione del cibo è sempre più affiancato da altre modalità di fruizione: non solo il pasto principale tende a diventare quello serale ed è diventato più frequente il ricorso al mangiar fuori ma, negli ultimissimi anni, è aumentato in misura notevole il ricorso a cibi che sono consumati a casa ma acquistati già pronti. Un modello quindi che mantiene la casa come ambito ‘privato’ della convivialità, facendo ricorso a prodotti che da un lato alleggeriscono di molto la preparazione, dall’altro permettono di sperimentare cucine diverse, o cibi difficili da preparare”.Conclude Facchini: ‘Questa tendenza si è ovviamente rafforzata moltissimo nell’ultimo anno di isolamento forzato, ma è ragionevole ipotizzare che, anche quando si sarà ...