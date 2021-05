Alessio Aiello al volante dell Honda Civic TCR per la Coppa Italia Turismo

(Di giovedì 6 maggio 2021)MM Motorsport – Credit: ActualPhotoDALMINE –torna alType R TCRa MM Motorsport nel secondo appuntamentoin programma questo weekend a Imola. Il torinese, supportato da Hunter Communication, ritorna nella serie promossa dal Gruppo Peroni Race dove lo scorso anno è stato gran protagonista, lottando per il titolo fino all’ultima gara. “Finalmente si torna in pista! E’ stato un inverno lungo, quasi interminabile! Con la paura di un anno sabbatico che toglieva il fiato. Il provvidenziale aiuto di Hunter Communication ea MM Motorsport mi hanno però permesso di indossare il mio nuovo casco, ...

